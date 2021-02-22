За минувшие стуки в Саратовской области выявлено новых 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 48,288 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 43,34 тысячи человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 100, Энгельсский район — 25, Балаковский — 17, Вольский — восемь, Базарно-Карабулакский — семь, Балашовский — шесть, Аркадакский, Ершовский и Ртищевский — по пять, Красноармейский, Марксовский и Новоузенский — по четыре, Аткарский, Дергачевский, Озинский и Питерский — по три, Краснопартизанский и Пугачёвский — по два, Екатериновский, Ивантеевский, Краснокутский, Петровский, Саратовский и Советский — по одному.