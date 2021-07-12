12 июля в Саратовской области выявили еще 216 случаев заражения covid-19. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших коронавирусом в Саратовской области составляет 68,524 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 64,355 тысячи человек, за сутки — 120.

Новые случаи заражений распределились по области так: Саратов — 98, Энгельсский район — 30, Балаковский — 23, Балашовский — 13, Аткарский и Марксовский — по пять, Екатериновский и Петровский — по четыре, Краснокутский, Лысогорский, Новоузенский, Ртищевский — по три, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Новобурасский, Ровенский, Романовский, Самойловский, Саратовский — по два, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Ершовский, Калининский, Питерский, Советский, Федоровский — по одному.