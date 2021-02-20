В Саратовской области на утро 20 февраля зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Выздоровели с начала эпидемии 42,882 тысячи человек, за сутки 240.

Новые случаи распределились так: Саратов — 87, Энгельсский район — 22, Балаковский — 20, Балашовский — 13, Вольский — 12, Перелюбский — шесть, Петровский — пять, Александрово-Гайский, Ртищевский и Саратовский — по четыре, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Красноармейский, Краснопартизанский, Пугачевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Дергачевский, Духовницкий, Ершовский, Калининский, Лысогорский, Новоузенский и Турковский районы — по два, Аткарский, Екатериновский, Ивантеевский, Новобурасский, Ровенский, Советский и Татищевский — по одному.