В Саратовской области на утро 19 февраля зарегистрировано 220 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 47,64 тысячи человек. Выздоровели 42,642 тысячи, за сутки — 249.

Новые случаи распределились так: Саратов — 96, Энгельсский район — 22, Балаковский — 19, Вольский — 11, Пугачевский — восемь, Ершовский — семь, Петровский и Саратовский — по пять, Аркадакский, Балашовский, Балтайский, Екатериновский, Красноармейский и Озинский — по четыре, Александрово-Гайский, Новобурасский и Татищевский — по три, Аткарский и Воскресенский — по два, Базарно-Карабулакский, Духовницкий, Марксовский, Новоузенский, Перелюбский, Ртищевский, Самойловский, Турковский, Федоровский и Хвалынский — по одному.