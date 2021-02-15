На утро 15 февраля в Саратовской области зафиксировано 222 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Общее число заболевших в регионе составляет 46,752 тысячи человек, 41,639 тысячи выздоровели, за сутки 225.

Новые случаи распределились так: Саратов — 101, Энгельсский район — 22, Балаковский — 15, Балашовский — девять, Петровский и Пугачевский — по шесть, Ивантеевский и Ртищевский — по пять, Аткарский, Вольский и Екатериновский — по четыре, Дергачевский, Краснокутский, Марксовский, Питерский и Татищевский — по три, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Лысогорский, Новобурасский, Озинский, Перелюбский, Ровенский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по два, Ершовский, Калининский, Романовский, Самойловский, Советский и Турковский районы — по одному.