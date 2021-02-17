На утро 17 февраля в Саратовской области зафиксировано 224 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

С начала пандемии заболели 47,197 тысячи человек, выздоровели 42,145 тысячи, за сутки 257.

Новые случаи распределились так: Саратов — 105, Энгельсский район — 27, Балаковский — 21, Ершовский — восемь, Вольский — семь, Балашовский и Пугачевский — шесть, Перелюбский — пять, Екатериновский и Марксовский — по 4, Калининский, Ртищевский, Советский и Татищевский — по три, Аркадакский, Аткарский, Ивантеевский, Краснокутский, Петровский и Питерский — по два, Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Лысогорский, Озинский, Ровенский и Саратовский — по одному.