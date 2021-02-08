На утро 8 февраля в Саратовской области зарегистрировано 236 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала года составляет 45,114 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 39,834 тысячи человек, за сутки 241.

Новые случаи распределились так: Саратов — 101, Энгельсский район — 39, Балаковский — 26, Ртищевский — восемь, Балашовский — семь, Марксовский и Петровский — по шесть, Базарно-Карабулакский, Ивантеевский, Красноармейский и Озинский — по четыре, Краснопартизанский, Пугачёвский, Романовский, Саратовский и Татищевский — по три, Балтайский, Новобурасский, Перелюбский, Турковский и Хвалынский — по два, Ершовский и Ровенский — по одному.