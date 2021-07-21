В Саратовской области на утро 21 июля зарегистрировано 238 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших составляет 70,592 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 66,098 тысячи человек, за сутки 221.

Новые случаи распределились так: Саратов — 97, Энгельсский район — 32, Балаковский — 24, Балашовский — 13, Ртищевский — восемь, Ершовский — семь, Калининский — шесть, Аркадакский, Аткарский, Самойловский — по пять, Алгайский, Лысогорский, Новобурасский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Новоузенский, Романовский, Саратовский, Советский — по три, Питерский, Турковский — по два, Петровский, поселок Светлый — по одному.