На утро 7 февраля в Саратовской области зафиксировано еще 238 случаев коронавируса.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 44,875 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 39,593 тысячи, за сутки 241.

Новые случаи распределились так: Саратов — 107, Энгельсский район — 35, Балаковский — 19, Аткарский — восемь, Вольский — семь, Федоровский район и ЗАТО Светлый — по шесть, Марксовский, Питерский и Советский районы — по пять, Краснокутский, Петровский, Саратовский и Хвалынский — по четыре, Балашовский — три, Калининский, Лысогорский, Новобурасский, Озинский и Самойловский — по два, Дергачевский, Духовницкий, Красноармейский, Перелюбский, Романовский и Ртищевский — по одному.