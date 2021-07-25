В Саратовской области на утро 25 июля зарегистрировано 243 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 71,568 тысячи человек.

Выздоровели с начала эпидемии 66,935 тысячи человек, за сутки — 201.

Новые случаи распределились так: Саратов — 97, Энгельсский район — 42, Балаковский — 26, Пугачевский — девять, Ершовский, Ртищевский — по пять, Алгайский, Балашовский, Вольский, Ивантеевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Саратовский, Татищевский, Хвалынский, поселок Светлый — по три, Воскресенский, Петровский — по два, Новобурасский, Питерский, Турковский — по одному.