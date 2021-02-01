На утро 1 февраля в Саратовской области зафиксировано 243 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших составляет 43,435 тысячи человек, выздоровели 38,062 тысячи человек, за сутки 253.

Новые случаи распределились так: Саратов — 95, Балаковский район — 27, Энгельсский — 26, Балашовский — 14, Ртищевский — девять, Вольский — семь, Аркадакский, Ершовский, Петровский и Саратовский — по пять, Екатериновский, Пугачевский и Турковский — по четыре, Озинский, Романовский, Татищевский, Федоровский районы и ЗАТО Светлый — по три, Дергачевский, Ивантеевский, Марксовский и Ровенский — по два, Александрово-Гайский, Духовницкий, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский, Перелюбский, Питерский, Советский и Хвалынский — по одному.