На утро 10 февраля стало известно о 244 новых случаях коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 45,6 тысячи человек, выздоровели 40,371 тысячи человек, за сутки 272.

Новые случаи распределились так: Саратов — 102, Энгельсский район — 37, Балаковский — 22, Хвалынский — десять, Ершовский — восемь, Аткарский и Петровский — по семь, Дергачевский — шесть, Балашовский, Вольский и Краснокутский — по пять, Ртищевский, Самойловский, Советский и Татищевский — по четыре, Озинский, Саратовский и Федоровский — по три, Лысогорский — два, Питерский, Пугачевский районы и ЗАТО Светлый — по одному.