На утро 19 января в Саратовской области зарегистрировано 248 случаев коронавируса, об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 40,199 тысячи человек, выздоровели 34,57 тысячи человек, за сутки 239.

Новые случаи распределились так: Саратов — 105, Энгельсский район — 34, Балаковский — 21, Балашовский — девять, Аткарский — шесть, Вольский и Петровский — по пять, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Ровенский и Романовский — по четыре, Воскресенский, Дергачевский, Лысогорский, Озинский, Перелюбский, Пугачевский и Татищевский — по три, Духовницкий, Самойловский, Советский районы и ЗАТО Светлый — по два, Новобурасский и Федоровский районы — по одному.