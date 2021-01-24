В Саратовской области на утро 24 января зарегистрировано 249 новых случаев коронавируса.

Общее число заболевших в регионе составляет 41,456 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 35,929 тысячи, за сутки 289.

Новые случаи распределились так: Саратов — 91, Энгельсский и Балаковский — по 24, Петровский — десять,

Марксовский и Ртищевский — по девять, Балашовский, Вольский и Турковский — по семь, Ершовский — шесть, Красноармейский, Фёдоровский и Хвалынский — по пять, Дергачевский, Духовницкий, Лысогорский и Питерский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Озинский, Романовский, Советский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Новоузенский — два, Александрово-Гайский, Краснопартизанский, Самойловский и Саратовский — по одному.