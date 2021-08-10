На утро 10 августа в Саратовской области зарегистрировано 250 новых случаев коронавируса.

Новые случаи распределились так: Саратов — 100, Энгельсский район — 35, Балаковский — 23, Балашовский — 16, Ртищевский — семь, Марксовский, Озинский, Саратовский — по шесть, Вольский, Дергачевский, Калининский, Красноармейский — по пять, Краснокутский, Татищевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Новобурасский, Хвалынский — по три, Аркадакский, Аткарский, Воскресенский, Ровенский, Романовский, поселок Светлый — по два, Питерский, Советский — по одному.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 75,644 тысячи человек, с начала эпидемии выздоровели 70,317 тысячи, за сутки 194.