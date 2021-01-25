В Саратовской области на утро 25 января зафиксировано 250 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 41,706 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 36,208 тысячи, за сутки 279.

Новые случаи распределились так: Саратов — 103, Энгельсский район — 32, Балаковский — 30, Петровский — 11, Вольский и Марксовский — по семь, Красноармейский — шесть, Лысогорский и Ртищевский — по пять, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Советский и Турковский — по четыре, Ивантеевский, Романовский и Хвалынский — по три, Духовницкий, Новобурасский, Татищевский и Фёдоровский — по два, Ершовский, Пугачёвский и Перелюбский — по одному.