На утро 17 января в Саратовской области стало известно о 252 случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 39,701 тысячи человек, выздоровели 34,119 тысячи, за сутки 278.

Новые случаи распределились так: Саратов — 112, Энгельсский район — 32, Балаковский — 21, Балашовский — девять, Ершовский — восемь, Марксовский, Петровский и Хвалынский — по семь, Вольский и Краснопартизанский — по пять, Балтайский, Дергачевский, Новоузенский и Перелюбский — по четыре, Новобурасский, Татищевский и Фёдоровский — по три, Александрово-Гайский, Духовницкий, Лысогорский и Ровенский — по два, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Питерский, Пугачёвский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по одному.