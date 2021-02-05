В Саратовской области на утро 5 февраля зарегистрировано 259 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Выздоровели с начала эпидемии 39,089 тысячи человек, за сутки 259.

Новые случаи распределились так: Саратов — 94, Энгельсский район — 28, Балаковский — 25, Балашовский и Ртищевский — по 11, Базарно-Карабулакский и Вольский — по шесть, Аткарский, Краснопартизанский и Самойловский — по пять, Аркадакский, Балтайский, Ивантеевский, Петровский, Ровенский и Федоровский — по четыре, Краснокутский, Новоузенский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Дергачевский, Озинский и Турковский — по два, Лысогорский и Романовский — по одному.