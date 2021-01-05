В Саратовской области на утро 5 января стало известно о 269 случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 36,668 тысячи человек, выздоровели 31,274 тысячи человек, за сутки 198.

Новые случаи распределились так: Саратов — 116, Энгельсский район — 37, Балаковский — 23, Балашовский — восемь, Вольский и Пугачёвский — по семь, Дергачевский и Саратовский — по шесть, Аркадакский — пять, Ершовский, Марксовский, Петровский, Татищевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Краснопартизанский, Озинский и Самойловский — по три, Аткарский, Балтайский, Духовницкий, Лысогорский, Новоузенский, Перелюбский, Ртищевский, Фёдоровский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по два, Новобурасский, Ровенский и Романовский — по одному.