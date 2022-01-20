Число заболевших COVID-19 дошкольников снизилось. Всего на 20 января в Саратовской области зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 137 249 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 128 012 человек, за сутки — 260.

На стационарном лечении находятся 1 068 человек, на амбулаторном — 3 112.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 85, Энгельсском районе — 51, Балаковском — 21, Ртищевском — 19, Балашовском — 19, Калининском — 17, Пугачевском — 14, Петровском — 11, Романовском — 10.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 49, с признаками ОРВИ — 226, с бессимптомным течением — 1.