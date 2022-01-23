На 23 января в Саратовской области зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 138 321 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 128 704 человека, за сутки — 215.

На стационарном лечении находятся 1 080 человек, на амбулаторном — 3 445.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 153, Энгельсском районе — 62.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 58, с признаками ОРВИ — 369.