В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировано еще 267 случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее количество заболевших в регионе составляет 26,128 тысячи человек, выздоровели 30,883 тысячи человек, за сутки 147.

Новые случаи распределились так: Саратов — 117, Энгельсский район — 34, Балаковский — 17, Петровский — восемь, Марксовский — семь, Александрово-Гайский, Аркадакский и Ртищевский — по шесть, Аткарский, Вольский, Питерский, Ровенский и Советский — по пять, Духовницкий, Ершовский, Красноармейский и Лысогорский — по четыре, Базарно-Карабулакский и Воскресенский — по три, Балашовский, Балтайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Татищевский и Хвалынский — по два, Калининский, Краснокутский, Саратовский, Турковский районы и ЗАТО Светлый — по одному.