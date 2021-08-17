Получив ранение в живот, пожилой житель Саратова отказался от госпитализации и продолжил застолье.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в преступлении подозревается 62-летняя женщина.

Следователи выяснили, что вечером 8 августа 2021 года дама выпивала в компании со своим 65-летним сожителем.

Пьянка происходила в доме по улице Мелиораторов саратовского поселка Дачный.

Как водится, собутыльники повздорили. Да так, что разьяренная и разгоряченная спиртным гражданка схватилась за кухонный нож. Пожилая женщина всадила лезвие своему другу в живот.

Опомнившись, пенсионерка позвонила в «скорую». Бригада медиков предложила раненому проехать в больницу.

Пострадавший решил никуда не ехать, а предпочел остаться дома.

Помирившаяся парочка продолжила возлияние.

Однако через несколько дней, а именно 14 августа пенсионеру стало хуже.

Когда неотложка приехала к больному, тот был уже мёртв.

Эксперты после вскрытия трупа выяснили, что причиной гибели саратовца стала именно колото-резаная рана живота, осложненная перитонитом.

Агрессивная пенсионерка задержана полицией.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Уумышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».