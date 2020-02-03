Суд вынес приговор 44-летней жительнице Маркса Саратовской области, которая зарезала домогавшегося ее собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

30 сентября женщина у себя дома выпивала с 59-летний знакомым. Во время застолья мужчина начал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Хозяйка квартиры ответил ему отказом. Мужчина попытался применить силу, на что женщина пригрозила оказать активное сопротивление.

Назойливый ухажер не остановился.

Защищая свою честь, хозяйка квартиры ударила собутыльника скалкой по голове, затем, когда он упал на пол, схватила нож и начала наносить беспорядочные удары в его грудь и спину. Мужчина умер на месте.

Женщина легла спать, а ну утро, отправилась в магазин за очередной дозой спиртного. По пути ее попались полицейские, которым она рассказала, что в ее квартире находится труп.

Суд приговорил злоумышленницу к восьми годам колонии.