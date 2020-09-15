Вчера, 14 сентября, апелляционным судом был отменен приговор от 8 июня в отношении Аслимы Салимовой, получившей срок за причинение тяжкого вреда здоровью своего мужа, повлекшего его смерть.

Ранее женщину приговорили к 7,5 годам лишения свободы, теперь же ее оправдали, так как Аслима Салимова оборонялась.

Ранее, 31 августа 2019 года, муж женщины вернулся пьяным и озлобленным домой. Как правило, он всегда был агрессивным, если пил. Супруга сообщила, что уйдет сегодня ночевать домой к своей матери, но нетрезвого мужчину это только сильнее разозлило.

Пьяный супруг заслонил собой дверь и начал избивать Аслиму Салимову. В это время их общие дети были в соседней комнате, видимо, такие сцены часто происходили между родителями.

Когда супруг наконец отстал от женщины, она продолжила заниматься бытовыми делами, грея воду для купания детей. Периодически на кухню заходил мужчина, курил и оскорблял супругу. В один момент он опрокинул детскую ванную с водой и ударил по ней.

Женщина стала просить, чтобы мужчина усмирил свой пыл и отстал от нее. Но, услышав, что покоя стоит ожидать лишь на том свете, Аслима Салимова заметила, что супруг направился к ней с ножом, преграждая все пути для бегства. Прижав женщину к холодильнику, мужчина начал водить по ее горлу и груди ножом.

Опасаясь за свою жизнь, женщина вырвала нож у мужчины и ударила два раза по его груди. Озлобленный супруг ушел в зал, продолжая оскорблять женщину.

Аслима Салимова боялась мести за содеянное и закрылась в комнате с детьми, задвинув вход креслом. Утром она заглянула в зал и увидела уже мертвого мужа. Полицию женщина вызвала самостоятельно.

Судебная коллегия Саратовского областного суда, ознакомившись со всеми материалами дела, отменила приговор о заключении на 7,5 лет женщины в колонии. Судьи посчитали, что у нее имелись все основания опасаться за свою жизнь.