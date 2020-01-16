Жительница села Возрождение Хвалынского района Саратовской области ближайшие 10 лет проведет в колонии за убийство знакомого. Сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Днем 18 июля 35-летняя женщина, ранее судимая за разбой, выпивала вместе с тремя мужчинами у себя дома. В ходе застолья между ней и одним из собутыльников — 50-летний мужчиной произошел конфликт. Другие гости попытались примирить оппонентов, но разгоряченную алкоголем было не остановить. Она схватила со стола нож и вонзила его в грудь мужчины.

Поняв, что собутыльник умер, женщина сама вызвала медиков и полицию. Суд приговорил ее к 10 годам колонии.