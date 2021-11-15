Завершено расследование в отношении 39-летнего жителя Заводского района Саратова, обвиняемого в убийстве мужчины и покушении на убийство, сообщает пресс-служба СКР.

Обвиняемый прогуливался по улицам Заводского района 5 июля 2021 года. Во время прогулки, он встретил двух своих 30-летних знакомых возле дома 13 по улице Лучевая, с отцом одного из которых у него был давний конфликт.

Между мужчинами разгорелась словесная перепалка, после которой, немного пройдя, он схватил нож и погнался за одним из конфликтеров. Тот вовремя заметил оружие в руках нападавшего и убежал от него. Тогда агрессор переключился на его товарища. Тот, пытаясь спастись, сел в машину и попытался завести ее, но нападавший просунул руку в салон и нанес ему два удара ножом – в живот и в плечо.

Медики боролись за жизнь пострадавшего, но он скончался на следующий день.

В ходе психолого-судебной экспертизы установлено, что в момент совершения преступления и в настоящий момент о не может осознавать характер своих действий ввиду психического расстройства. Сейчас он находится в специальном медицинском учреждении. Дело готовятся передать в суд.