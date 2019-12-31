Следователи в течение двух месяцев изобличили убийцу собутыльника из Балашова Саратовской области, сообщает пресс-служба регионально следственного управления.

31 октября 38-летний мужчина позвал к себе в гости 25-летнего приятеля. Мужчина сели выпивать, а сожительница хозяина дома отправилась спать.

Спустя какое-то время женщину разбудил звон разбивающегося стекла и шум ссоры. Она направилась посмотреть, что происходит. В этот момент мимо нее прошел ее любовник, а приятель настоял, чтобы женщина пошла за ним.

У себя в доме парень объяснил, что зарезал ее сожителя, не выдержав оскорблений с его стороны. Пара направилась посмотреть, что случилось с пострадавшим, и нашла его мертвым. Испугавшись, они покинули квартиру, никому не рассказав о произошедшем. Тело убитого на следующий день обнаружила его мать, пришедшая навестить сына.

На предварительном следствии 25-летний парень полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.