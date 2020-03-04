За прошлый год зарплата дорожников выросла на 23 процента, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Между правительством Саратовской области и восемью ведущими дорожными предприятиями — ООО «Автодорожник», ООО «Регион», ООО «ДРСУ», ООО «Автотрасса», ООО фирма «Зоринка», ООО «ИПОД», ЗАО «Дорожный участок», ООО «ДП № 6», разработаны проекты о взаимном сотрудничестве.

Соглашение призвано повысить зарплату дорожникам до уровня средней заработной платы в Поволжье. Саратовстат определил, что доход сотрудников за ноябрь прошлого года составляет 30,212 тысячи рублей. По транспортному комплексу заработок вырос до 33,183 тысячи рублей. Зарплата по дорожному хозяйству без учета субъектов малого предпринимательства выросла до 32,463 тысячи рублей.

Напомним, в октябре прошлого года во время своего визита в Саратов Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратил внимание на низкие заработки саратовских дорожников и поручил рассмотреть вопрос их повышения.