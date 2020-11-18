Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин озвучил итоги работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов и борьбе с неформальной занятостью.

В Саратове выявили 36 работодателей, из них 22 заключили договоры с 60 сотрудниками. В Энгельсе неоформленных человек выявили в двух организациях из семи проверенных.

В третьем и четвертом квартале 2020 года 370 граждан из 47 организаций Ленинского района Саратова устроили официально.

После бесед с 61 руководителями саратовских организаций, 43 из них обещали поднять зарплату, в Энгельсе девять.

Обследование объектов недвижимости, которые не стоят на учете, помогли выявить четыре таких в Энгельсском районе.

