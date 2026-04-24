Зарплату саратовских аграриев планируют повысить до ₽92 тысяч к 2030 году

Губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале обозначил ключевые показатели развития АПК региона до 2030 года.

Среди главных целей — рост производства продукции не менее чем на 25%, увеличение экспорта в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и наращивание мощностей хранилищ до 7,7 млн тонн.

Также планируется довести среднюю зарплату сотрудников сельхозпредприятий до 92 тысяч рублей, а объём производства сельхозпродукции — до 412 млрд рублей.

Минсельхозу поручено в ближайшее время подготовить программы развития по ключевым направлениям: производству молока, мяса, яиц, хлебобулочных и макаронных изделий, соков и другим. Отдельно проработают вопрос обеспечения заводов сырьём от местных хозяйств.

Напомним, посевная площадь в 2026 году составит 4,3 млн га, из которых 2,3 млн га займут зерновые и зернобобовые. В АПК Краснокутского района инвестировано 320 млн рублей, аграрии планируют произвести 4,4 тыс. тонн мяса, 21 тыс. тонн молока и 26 млн яиц.

