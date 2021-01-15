В Саратовской области зафиксирован самый высокий темп роста зарплат в Приволжском федеральном округе, сообщает Саратовстат.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по полному кругу организаций в январе-октябре 2020 года составил 32,474 тысячи рублей.

Этому способствовало и создание новых рабочих мест. За 11 месяцев прошлого года на территории области создано 13,2 тысячи новых рабочих мест, из которых 4,7 тысячи – в организациях и предприятиях области и 8,5 тысячи рабочих мест – в сфере индивидуального предпринимательства.

— Специалисты отмечают позитивную динамику последних месяцев: если на 1 октября 2020 года безработица достигла своего пика – 5,3 процента, или 64,2 тысячи человек, то уже к концу прошлого года она снизилась до 3,1 – 3,2 процента, а на 14 января 2021 года уровень безработицы составил 2,9 процента, около 35 тысяч человек. При этом осуществление федеральных мер государственной поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, безусловно, оказало существенное влияние на рынок труда, — отметили в министерстве труда и социальной защиты области.