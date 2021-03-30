«Ростелеком» выступил в Саратове партнером межрегионального конкурса «Zаряд Хакатон» по разработке приложений, 3D-моделированию и программированию. Турнир для подростков в возрасте от 12 до 18 лет провел детский технопарк «Кванториум». Участники, выбравшие кейс по виртуальной реальности, смоделировали компьютерный симулятор урока химии на основе сервиса «Ростелеком Лицей».

Специалисты компании познакомили команды с возможностями образовательной платформы, помогающей учащимся 1–11-х классов закреплять школьную программу и повторять сложные темы. В этом учебном году «Лицей» представил обновленный контент, различные форматы обучения: конспекты, видеоуроки, тренажеры, тестирование, а также шкалу прогресса пользователя. Участники хакатона перенесли занятие по химии в виртуальную реальность, добавив игровые моменты, интерактивность и возможность проводить опыты без риска травм.

Александр Андреев, участник чемпионата «Zаряд Хакатон»:

«В нашем приложении робот с другой планеты помогает ученику изучить свойства водорода и получить во время опыта газообразное топливо для заправки ракеты. Мы создали модели, наложили текстуру, запрограммировали движения и продумали взаимодействие пользователя с объектами. Виртуальная реальность изначально разрабатывалась для игр, такое занятие школьник воспринимает с интересом и лучше запоминает информацию».

Творческие работы оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели специальных дисциплин из саратовских вузов, представители «Ростелекома» и других компаний – партнеров хакатона. Эксперты отметили умение участников работать в команде и распределять зоны ответственности, оригинальные подходы к решению задачи и степень проработки приложения.

Александр Матутин, директор детского технопарка «Кванториум»:

«Сотрудники технопарка обеспечили всех участников оборудованием и рабочими местами, а наши партнеры предложили интересные кейсы. Вместе мы погрузили ребят в режим реальной подготовки проектов. Саратовский “Кванториум” впервые проводил межрегиональный чемпионат, и мы надеемся, что он станет ежегодным».

Михаил Маракаев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«За ограниченное время команды разработали рабочие решения, продемонстрировали хорошую техническую подготовку, аналитические способности и навыки защиты своих идей. Старшеклассники всерьез увлечены информационными технологиями и стараются развиваться в выбранном направлении. Мы рады поддерживать такое стремление, ведь в ближайшем будущем молодым специалистам предстоит строить цифровое общество».

В ИТ-чемпионате состязались 26 команд из Саратовской, Ленинградской, Самарской, Кемеровской, Пензенской, Нижегородской, Брянской, Волгоградской областей, Приморского и Алтайского края, Башкортостана, Дагестана, Чувашии и Чеченской Республики. Ребята выполняли задания в течение трех дней, работая дистанционно и в технопарке «Кванториум». Победители получили сертификаты на бесплатное использование сервиса «Ростелеком Лицей» в течение шести месяцев, полезные гаджеты и другие призы от партнеров хакатона.