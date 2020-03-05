Заседание рабочей группы постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ и архитектуре задержалось на пять минут. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает корреспондент «Новостей Саратова» с места событий.

Депутат Евгений Чернов оправдался — это из-за пробок.

— Знаки понавешают, проехать невозможно, — пошутил депутат гордумы Виктор Марков.

По словам Чернова, в этом году произойдут некоторые изменения: функция технического заказчика отойдет органам местного самоуправления в шесть районных администраций. Теперь главы районом сами будут нести ответственность.

Председатель комитета по ЖКХ Саратова Наталия Даниленко поведала, что сейчас в программу включено всего 4,789 тысячи многоквартирных домов в фонд капремонта, из них более двух тысяч на спецсчетах.

— Уже составлены графики аукционов, на март их планируется провести около 200, чтобы нагнать февраль и март, — доложила Даниленко, добавив, что есть некоторые сложности с подготовкой конкурсной документации. — Будем в первую очередь объявлять аукционы на обследование домов.

Отмечено, что законом не предусмотрена компенсация займов на капремонт.