В Аркадакском районе арестован молодой парень за подозрение в убийстве собутыльника.

В СУ СКР сообщили, что ночью с 5 на 6 декабря прошлого года 23-летний сельчанин наведался к знакомому. Мужчины приложились к горючему. Во время попойки 46-летний мужчина оскорбил мать своего товарища, на что тот яро отреагировал. Парень попросил прекратить оскорбления, однако пьяный приятель продолжал осквернять честь женщины.

Тогда обиженный собутыльник взял нож и вскрыл глотку опонента, после чего попытался спрятать труп под кучей вещей. Во избежание наказания парень уехал в другую область.

Спустя полтора месяца мертвого мужчину нашла сестра и вызвала полицейских. Эксперты установили, что он умер из-за повреждения сонной артерии.

Долгие поиски подозреваемого вывели правоохранителей на след 23-летнего парня, который уехал в Ростовскую область. Там его задержали и привезли на родину к следователям.

Сейчас на беглеца завели уголовное дело по статье «убийство» и арестовали его. На месте он рассказал о событиях того рокового дня и признал вину. Расследование продолжается.

Напомним, что 31 января было обнаружено тело мужчины со вспоротым горлом а Аркадакском районе.