В поздравительном сообщении в рекламе, размещенной в лифте одной из многоэтажек, была допущена досадная оплошность с флагом России.

Авторы баннера проиллюстрировали по ошибке открытку ко Дню защитников Отечества вместо российского триколора сербским.

Эту оплошность заметили местные жители, сообшившие о недоразумении в соцсетях.

— Поздравляют россиян, а флаг другого государства! — недоумевают саратовцы.

«День защитника Сербии? Почему бы и нет? Или вы думаете, только у нас такое?» — пишут в комментариях пользователи социальных сетей.