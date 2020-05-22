Возможность приобретения защитных масок, перчаток и антисептиков доступна на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке. Реализация средств индивидуальной защиты организована в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний и безопасности пассажиров.

Купить набор из одной защитной маски, пары перчаток и кожного антисептика можно в комнатах отдыха, в камерах хранения, а также в справочных железнодорожных вокзалов. Рядом с местами реализации средств индивидуальной защиты размещены специальные стикеры.

Также для безопасности пассажиров на вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, в усиленном режиме проводится санитарно-дезинфекционная обработка объектов пассажирской инфраструктуры, на территории вокзальных комплексов нанесена разметка о рекомендуемой социальной дистанции. На вокзалах также ведется информирование граждан о мерах безопасности, личной гигиене и правилах поведения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.