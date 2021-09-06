В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в России 5 сентября, на Саратовском НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс ПАО «НК «Роснефть») чествовали передовиков производства. Заслуженным работникам предприятия были вручены отраслевые, корпоративные, региональные и профсоюзные награды. Шесть заводчан награждены почетными грамотами Министерства энергетики РФ, десять — почетными грамотами НК «Роснефть», одиннадцати работникам объявлена благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России и Межрегиональной профсоюзной

организации ПАО «НК «Роснефть».

Ольга Голубева, техник по учету производства № 4 ПАО «Саратовский НПЗ», награждена почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

— Очень приятно получить такую высокую награду, знать, что мой труд оценили, хотя, конечно, хорошо работать нужно не ради поощрений, а для самоуважения, нужно ответственно относиться к себе и делу, которое ты выбрал,— отметила она.

На проходных Саратовского НПЗ в честь праздника звучала торжественная музыка. Молодые специалисты предприятия поздравляли коллег с Днем нефтяника и дарили им шоколад с добрыми пожеланиями, чтобы заводчане могли зарядиться положительной энергией на целый день. Также все работники Саратовского НПЗ получили подарки с корпоративной символикой.

В условиях пандемии короновируса мероприятие по чествованию передовиков производства проводилось с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Не забыли и о ветеранах, которые внесли значительный вклад в развитие завода. Руководители Саратовского НПЗ поздравили их с профессиональным праздником и вручили подарочные наборы.

— Спасибо руководству завода и профсоюзной организации за то, что не забываете о ветеранах, постоянно нам помогаете. Поздравляю всех с профессиональным праздником, а молодому поколению желаю успехов в работе и любить завод так же, как любили его мы, — подчеркнула Галина Антонова, ветеран Саратовского НПЗ.