Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, президент федерации плавания Саратовской области Наталия Стукальская (Лобова) рассказала о том, что в спортивном сообществе практически каждый сделал прививку от коронавируса в числе первых. Об этом именитая саратовская спортсменка написала в социальных сетях.

— Я уже готовлюсь к ревакцинации. На данный момент у меня привилась вся семья! Буквально несколько дней назад прививку сделала моя бабушка. Теперь я надеюсь, что мы защищены от ковида!

В современном мире это пока самый эффективный способ защитить себя и своих близких от этой страшной болезни. И если человек заботиться о себе, родных и коллегах пренебрегать этим не стоит!»

Наталия Стукальская (Лобова) подчеркнула, «в спортивном сообществе практически каждый сделал прививку в числе первых! Ведь мы отвечаем не только за свое здоровье, но и за здоровье спортсменов, с которыми мы постоянно работаем. К некоторым соревнованиям не допускают даже здоровых спортсменов, которые попали в число тех, кто предположительно контактировал с заболевшими. Поэтому мы не имеем право подводить друг -друга, Саратовскую область и Россию честь которой защищают наши спортсмены! Прививаться нужно! Хочешь быть здоровым – будь им! — сказала она.