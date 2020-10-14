Приверженец нетрадиционных методов воспитания из Вольского района Саратовской области стал фигурантом доследственной проверки. Сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Напомним, 1 октября. В Вольскую ЦРБ была госпитализирована 15-летняя девочка. Она опоздала с прогулки и отец заставил ее отжиматься. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи намерены проверить все обстоятельства произошедшего, проанализировать условия жизни и воспитания семье, и качество работы органов опеки и образования.