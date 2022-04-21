Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин со специалистами и застройщиком обсудили комплексную застройку 8-го микрорайона поселка Солнечный-2.

По его словам, проект планировки должен включать в себя не только многоквартирные дома, но и социальные объекты, зеленые и пешеходные зоны, парковки.

-Это принципиальный момент. В противном случае строительство жилых домов на этом участке будет невозможно. Ранее ко мне обращались жители соседних микрорайонов с просьбой сохранить и развивать зеленую зону, которую в народе называют «Соловьиной рощей». Застройка на этой территории вестись не будет, — отметил Бусаргин.

Одним из ключевых вопросов остается организация парковок. Они должны полностью соответствовать потребности жильцов новостроек. Вице-губернатор предложил рассмотреть возможность размещения многоуровневых стоянок.