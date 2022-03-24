Сегодня утром, 24 марта, в Саратове прервалось движение трамваев № 11 из-за застрявшей маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе СГЭТ.

Сотрудники ведомства сообщили, что сбой в работе вагонов произошел в 6:40 из Солнечного поселка в центр города. Нештатная ситуация случилась между остановками «Просечная» и стадионом «Авангард».

Также очевидцы выложили фото в социальных сетях, где заметно, что причиной ДТП стала застрявшая на рельсах маршрутка № 41.

— Наверное, водитель хотел «сократить» дорогу. Сейчас маршрутка пустая. С колесами беда, её как-то вытаскивать нужно, — указано в надписи к фотографии.