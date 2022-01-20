Пока водитель «скорой» вызволял спецтранспорт из снежного плена, его ждал пациент.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, вечером 20 января в Балакове на улице Шевченко, 97 застряла в снегу машина скорой помощи.

— Куда смотрит управляющая компания! Администрации тоже пофиг? «Скорая» не может выехать, водитель должен себе расчищать путь!!! А трактор, который проходил, прошелся один раз!! И то, наверное, с поднятой лопатой. Везде экономят, лишь бы карманы набить побольше! Медики на вызов приехали, а выехать обратно не могут! — эмоционально описывает ситуацию балаковец.

Правда, осталось неясно, помог ли очевидец медикам или же им пришлось лопатить снег в одиночку.