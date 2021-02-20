Возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с 1 февраля по 18 апреля 2020 года двое женщин и четверо мужчин, один из них — районный депутат закупали спиртное без лицензии. Его складировали в двух нежилых помещениях на улицах Уфимцева и Трофимовской. Горячительное продавали в особо крупном размере.

Ранее в отношении этих же лиц было возбуждено еще одного уголовное дело по такой же статье.

Расследование продолжается.