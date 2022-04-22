Возбуждено уголовное дело в связи с махинациями в сфере госзакупок на выполнение ремонта общественной территории в Петровском районе в 2020 году.

Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, в апреле 2020 года Петровский муниципалитет объявил электронные торги с начальной ценой более 1,1 млн рублей.

На эти средства нужно было отремонтировать общественную территорию города.

На первом этапе аукциона две фирмы направили свои заявки на участие. Но на втором этапе одну из них отстранили от участия в торгах, несмотря на «идентичные характеристики товара и товарные знаки».

В итоге госконтракт был заключен с аффилированным юрлицом без снижения начальной цены.

Председатель единой закупочной комиссии администрации Петровска воспрепятствовал осуществлению законной предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью посредством лишения возможности участвовать в торгах и заключить соответствующих контракт, — рассказали в надзорном ведомстве.

В результате проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Петровского района Дениса Фадеева.

Следствие пришло к выводу, что чиновник заключал контракты в обход установленных процедур и возможно давал указание закупочной комиссии отклонять заявки участников аукциона в пользу аффилированной компании.