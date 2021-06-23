Правоохранители и Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя добились увольнения заведующей из детского сада №24 в Балаково.

Выяснилось, что она кричала и оскорбляла детей, а также угрожала применить физическую силу по отношению к малышам. Все это засняла на камеру одна из родительниц.

Та угрожала детям «дать по башке и привязать», объявила детям о наказании – лишении их прогулки, игр. Дети испытали сильный психологический стресс, у одного ребенка дома поднялась температура и открылась рвота.

Татьяна Загородняя обратилась к прокурору Балаково Александру Бурлаченко в целях защиты прав детей, так как усматривалось нарушение их прав, отсутствие у педагогов знаний о психологических особенностях развития детей дошкольного возраста.

Проверка подтвердила непедагогические методы воспитания по отношению к воспитанникам группы № 3. Договор с заведующей расторгли.