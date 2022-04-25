В Саратовской области бывшая заведующая одним из детских садов города Ершова получила сразу несколько уголовных статей.

Как сообщили следователи СУ СКР региона, еще в июле 2019 года руководитель дошкольного учреждения приказом приняла в садик на работу воспитателя. Однако новая сотрудница на работу не приходила, только числясь в списках.

Тем не менее зарплата фиктивной воспитательнице начислялась почти 2 года: со 2 июля 2019 по 26 апреля 2021 года. Деньги присваивала заведующая, которая в общей сложности незаконно получила более 600 тысяч рублей.

Выяснилось также, что с июня 2014 по май 2021 года заведующая фиктивно трудоустроила в детсад на должность социального педагога бывшую сотрудницу, не ставя её в известность. На ее имя руководитель садика получила более 2,1 млн рублей.

Бывшей заведующей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мшенничество с использованием служебного положения» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Сейчас в отношении имущества преступницы наложен арест на сумму более 4 млн рублей.

Меру наказания мошеннице в ближайшее время определит суд.