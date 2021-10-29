В отношении заведующей детским садом в Вольске возбуждено уголовное дело за присвоение денег. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В период с января 2019 года по 10 августа текущего года заведующая детским садом в Вольске оформила фиктивные дополнительные соглашения по совмещению должностей к трудовым договорам 13 подчиненных ей сотрудников.

Фактически обязанности, предусмотренные ими, работники не выполняли, при этом начисленные им помимо основной зарплаты деньги они лично передавали заведующей. Сумма похищенного составила 819 756 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.