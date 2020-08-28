Перед судом предстанет заведующая сельского детского сада Балашовского района за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения, сообщает следственное управление СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что в июле 2019 года заведующая детского сада изготовила табель с расчетом зарплаты уже не работавшей сотрудницы, где по документам нужно было выплатить бывшей сотруднице 10 тысяч рублей. Женщина получила эти деньги, а затем перевела их заведующей.

Через полгода, в декабре, заведующая начислила стимулирующую премию в размере пяти тысяч рублей бывшей сотруднице, которые в дальнейшем тоже присвоила себе.

Суммарно женщина «обокрала» муниципалитет на 15 тысяч рублей.

Выявить противоправные действия женщины удалось сотрудникам отдела экономической безопасности и прокурорам. Обвиняемая раскаялась в содеянном.

Теперь женщина предстанет перед судом, где ей назначат меру пресечения.