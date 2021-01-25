Суд признал бывшую заведующую одного из медучреждений Саратова виновной в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

К ней обратился пациент и попросил снять его с диспансерного учета. Та знала, что по решению врачебной комиссии это уже произошло, но согласилась якобы помочь ему в обмен на 70 тысяч рублей.

Тот согласился и 7 сентября передал ей деньги, после чего злоумышленницу задержали силовики.

На предварительном следствии и в суде гражданка признала вину и раскаялась, ее оштрафовали на 100 тысяч рублей.